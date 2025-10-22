Tutto il mondo parla di Jannik Sinner dopo la rinuncia alla Coppa Davis, lui non si distrae e risponde sul campo: l’altoatesino ha vinto nettamente contro Daniel Altmaier nel secondo turno (il primo per Sinner) all’Atp 500 di Vienna. 6-0, 6-2 il finale in 58 minuti, con Sinner che come si evince dal punteggio non è mai andato in difficoltà nel corso del match. Esordio perfetto per l’altoatesino, che si è così qualificato agli ottavi di finale.

Nel primo set Sinner è stato impeccabile sia al servizio (90% dei punti vinti con la prima) sia in risposta (80%). L’azzurro ha infatti concesso soltanto sei punti in tutto il set e ha chiuso con un netto 6-0 in soli 22 minuti. Dominio dell’altoatesino anche nel secondo set, in cui ha strappato la battuta al tedesco prima nel terzo e poi nel quinto gioco. Sinner tornerà in campo già domani, giovedì 23 ottobre, nel derby azzurro contro Flavio Cobolli che ha battuto Tomas Machac in due set. Per i due sarà un incontro inedito, non essendosi mai affrontati. Sinner ha inoltre messo a segno un nuovo record personale nel circuito Atp: non aveva mai vinto in 58 minuti. Il suo primato era di 59 minuti, con la vittoria a Cincinnati 2025 contro Daniel Galan.

L’altoatesino ha confermato di stare bene fisicamente dopo il ritiro a Shanghai contro Tallon Griekspoor: nonostante avesse già giocato al Six Kings Slam successivamente, questa era la prima partita ufficiale dopo il Masters 1000 cinese. L’azzurro giocherà anche il Masters 1000 di Parigi Bercy (l’ultimo del 2025) e le Atp Finals, ma non la Coppa Davis. Scelta annunciata nei giorni scorsi e che ha scatenato non poche discussioni, tra chi si schiera con l’azzurro e chi invece condanna la sua decisione.