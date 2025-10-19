“È sempre bello sfidare Alcaraz e giocare in questo torneo, organizzato al meglio”. Jannik Sinner parla così durante la premiazione al Six Kings Slams. È la sua seconda vittoria al torneo saudita e sui campi indoor il fuoriclasse italiano non sembra avere rivali. “Carlos è importante perché mi spinge a migliorare, ma è ancora più importante l’amicizia che abbiamo fuori dal campo” ha aggiunto l’azzurro. Una vittoria netta, 6-2, 6-4, per riscattarsi dalla sconfitta degli US Open. Un trionfo reso ancora più speciale dal premio di sei milioni di dollari e dal trofeo piuttosto unico: una racchetta di quattro chili in oro puro. “Non credo sarà possibile inseguire Carlos al n. 1 entro fine stagione, ma mi piace giocare indoor, e presto avrò anche la possibilità di giocare in casa, col sostegno della mia gente”, ha concluso, strizzando l’occhio alle Nitto ATP Finals di Torino, dove difenderà il titolo del 2024.

Il primo set è pura poesia per i tifosi di Sinner. Un 6-2 in meno di mezzora è emblematico del dominio dell’azzurro. Il cemento saudita sembra esaltare le sue caratteristiche: la palla scivola sul terreno come piace a lui, che con le sue capacità di anticipazione mette in crisi Alcaraz. L’azzurro è in grado di colpire violentemente la pallina dalla battuta, ma anche di essere delicato quando gioca a rete. Nel secondo set lo spagnolo è più combattivo, ma non in forma smagliante per l’infortunio alla caviglia che ancora lo infastidisce. Sul 2-2 Alcaraz riesce ad annullare ben cinque break point a Sinner. Ma è solo questione di tempo e il vantaggio dell’azzurro è evidente sul campo e dopo 70 minuti di partita i due si abbracciano a rete, ridendo.