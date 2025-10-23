Marc Márquez non scenderà più in pista nel corso di questa stagione di MotoGp. Lo spagnolo – che si è operato il 13 ottobre alla spalla destra dopo l’incidente con Marco Bezzecchi – era già certo di saltare le gare in Australia (già disputata) e Malesia, ma con una nota ufficiale ha comunicato che non correrà nemmeno in Portogallo e a Valencia. “Analizzando l’intera situazione, riteniamo che la linea d’azione più appropriata, intelligente e coerente sia rispettare i tempi biologici dell’infortunio, anche se ciò significa che non potrò più gareggiare in questa stagione o partecipare ai test”, ha spiegato Marquez nel comunicato.

La decisione è arrivata dopo che Marquez si è sottoposto a un ulteriore controllo all’Ospedale Internazionale Ruber (Madrid), con i medici che hanno confermato che il pilota spagnolo non potrà tornare in pista per il finale di stagione e salterà quindi il Gran Premio del Portogallo, il Gran Premio di Valencia e la giornata di test al Circuito Ricardo Tormo (Cheste) in programma il 18 novembre. L’équipe medica che sta monitorando il suo recupero ha confermato che l’evoluzione clinica della frattura coracoidea e della lesione legamentosa è positiva e sta procedendo nella norma, ma il pilota neo campione del mondo dovrà trascorrere quattro settimane con l’arto completamente immobilizzato prima di iniziare la riabilitazione. “Sappiamo che ci aspetta un inverno difficile, con tanto lavoro, per recuperare i muscoli al 100% ed essere pronti per il 2026. Questo non deve offuscare o farci dimenticare il grande obiettivo che abbiamo raggiunto quest’anno: diventare Campioni del Mondo e presto lo festeggeremo tutti insieme”, ha concluso Marquez nel comunicato ufficiale della Ducati.

Dall’Igna sull’infortunio di Marquez: “Sapevamo che le possibilità di vederlo a Valencia fossero basse”

Sull’infortunio di Márquez è intervenuto anche Luigi Dall’Igna (General Manager di Ducati Corse): “Fin da quando abbiamo appreso della diagnosi dell’infortunio, sapevamo che le possibilità di avere Marc a Valencia per il Gran Premio e il test erano davvero basse. È un peccato perché è molto importante per noi averlo in pista, ma sappiamo perfettamente che la priorità è che si riprenda per tornare al 100% della forma fisica per la prossima stagione”.

Per quanto alla clavicola, per Marquez è stato il sesto intervento al braccio destro dopo quelli effettuati nel 2020, 2022 e 2023. Questa volta dopo una caduta causata da una manovra azzardata di Marco Bezzecchi che ha portato al contatto tra la ruota posteriore di Marquez e la sua anteriore. “Sono cose che capitano nelle corse. È venuto a chiedermi scusa”, aveva dichiarato Marquez nel post gara prendendo le difese di Bezzecchi anche in un post Instagram.