Il pilota campione del mondo era stato buttato giù al primo giro dal collega italiano: non ci sarà in Australia e Malesia

Marc Marquez salterà i prossimi due Gran Premi in Australia e Malesia dopo l’incidente con Marco Bezzecchi in Indonesia. La notizia arriva dal team Ducati, attraverso una nota ufficiale sulle sue condizioni: “Dopo aver effettuato diversi esami medici, al pilota spagnolo è stata diagnosticata una frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. L’esame clinico e la valutazione radiologica hanno escluso qualsiasi correlazione con lesioni precedenti e hanno inoltre confermato l’assenza di spostamenti ossei significativi”.

Per questo motivo, l’équipe medica dei dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña ha deciso di proseguire con un trattamento conservativo, che prevede riposo e immobilizzazione della spalla interessata fino alla completa guarigione e consolidamento clinico della frattura, escludendo quindi definitivamente la sua partecipazione ai prossimi Gran Premi in Australia e Malesia. Il pilota campione del mondo si sottoporrà a controlli settimanali e la sua evoluzione determinerà i tempi finali di recupero e il suo ritorno alle competizioni.

Una caduta causata da una manovra azzardata di Marco Bezzecchi, che dopo una partenza da dimenticare ha provato subito la rimonta, ma ha provocato l’incidente al primo giro, toccando la ruota posteriore di Marquez con la sua anteriore. “Sono cose che capitano nelle corse. È venuto a chiedermi scusa”, aveva dichiarato Marquez nel post gara, prendendo le difese di Bezzecchi anche in un post Instagram successivo.

“Fortunatamente la lesione non è grave, ma è importante rispettare i tempi di recupero. Il mio obiettivo è tornare prima della fine della stagione, ma senza forzare i tempi rispetto a quanto raccomandano i medici – ha dichiarato Marquez -. L’obiettivo, sia a livello individuale che di squadra, è stato raggiunto, e ora la priorità è recuperare bene e tornare al 100%”.