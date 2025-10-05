MotoGp, problemi alla clavicola per Marc Marquez dopo la caduta in Indonesia: come sta

Il campione del mondo in top class è finito giù al primo giro dopo una manovra azzardata di Marco Bezzecchi: "Mi ha già chiesto scusa". C'è attesa per gli esami a Madrid

“Dobbiamo capire cosa c’è alla clavicola a Madrid. Sembra che sia il legamento, o una rottura o una lussazione”. Non è stata una domenica positiva per Marc Marquez, che dopo esser caduto al primo giro del Gp in Indonesia per un incidente con Marco Bezzecchi, ha accusato un problema alla clavicola. Dopo i primi accertamenti si parla di frattura, ma saranno necessari ulteriori controlli che lo spagnolo svolgerà a Madrid, per chiarire se si tratta di un problema ai legamenti, una lussazione o una piccola frattura.

MotoGp, come sta Marc Marquez dopo la caduta in Indonesia

Marc Marquez ha parlato delle sue condizioni prima alle varie tv in un punto stampa, poi a Sky Italia. “Non posso dire di stare molto bene, ma tutto sommato non va male. Sembra che i legamenti della clavicola siano rotti, ma è solo una supposizione. Stasera volerò a Madrid e mi sottoporrò a un controllo approfondito per vedere cosa c’è che non va”.

Una caduta causata da una manovra azzardata di Marco Bezzecchi, che dopo una partenza da dimenticare ha provato subito la rimonta, ma ha provocato l’incidente al primo giro, toccando la ruota posteriore di Marquez con la sua anteriore. “Sono cose che capitano nelle corse. È venuto a chiedermi scusa. Ci riprenderemo nel tempo che diranno i medici. Poteva andare peggio”. Lo spagnolo ha poi parlato anche a Sky Sport: “Certamente non è il miglior modo dopo aver vinto il campionato, ma così sono le gare e Marco è già venuto a chiedere scusa. Sono comunque contento, perché sì parliamo del braccio destro, ma la clavicola non sarà un problema per quanto successo negli anni scorsi“.

Le prime indicazioni sul suo infortunio erano arrivate dal dottor Charter, direttore medico della MotoGp, che ha dichiarato ai microfoni di Sky: “Marc ha molto dolore alla clavicola destra. Si vede che c’è una piccola frattura. C’è un po’ di confusione perché si tratta del braccio operato. Dovrà sottoporsi a una TAC a Madrid”. Davide Tardozzi, team manager Ducati, aveva invece spiegato: “Frattura alla spalla destra, ma serve una TAC per approfondire e capire se è necessario un intervento chirurgico”.