Marc Marquez si è operato dopo l’infortunio al Gp di Indonesia. Inizialmente si pensava che il pilota campione del mondo potesse portare a termine l’iter riabilitativo senza intervento, ma dopo una visita di controllo per la lesione alla scapola destra, Márquez è stato operato con successo all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid (Spagna). Lo stesso staff medico che lo aveva visitato 7 giorni fa ha infatti constatato che la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti non mostrano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Quindi, a fronte del rischio di instabilità residua, si è deciso di comune accordo di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e con la ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari.

L’intervento era una delle possibilità prese in considerazione fin dall’inizio dai medici nel caso in cui il trattamento conservativo previsto non avesse dato risultati favorevoli, ma non era inizialmente l’opzione più probabile. In ogni caso, il recupero di Marc Márquez – che è già tornato a casa – seguirà lo stesso iter. Il team aveva già annunciato la sua assenza nei prossimi due Gran Premi in Australia e Malesia, che si correranno quindi sia senza il campione del mondo 2024 (Jorge Martin), sia senza il neo campione del 2025 (Marquez, appunto): da capire adesso se i tempi si allungheranno (e a quel punto si potrebbe ipotizzare un ritorno nella prossima stagione) o se Marquez tornerà già in Portogallo. Seppur questa volta alla clavicola, per Marc Marquez – dal 2020 – si tratta del sesto intervento al braccio destro dopo quelli effettuati nel 2020, 2022 e 2023.

Questa volta dopo una caduta causata da una manovra azzardata di Marco Bezzecchi, che dopo una partenza da dimenticare ha provato subito la rimonta in Indonesia, ma ha provocato l’incidente al primo giro, toccando la ruota posteriore di Marquez con la sua anteriore. “Sono cose che capitano nelle corse. È venuto a chiedermi scusa”, aveva dichiarato Marquez nel post gara, prendendo le difese di Bezzecchi anche in un post Instagram successivo.