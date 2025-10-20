Il suo valore è di oltre 400mila euro: lo scorso anno fu consegnata a Rafael Nadal per la sua carriera

Jannik Sinner ancora una volta Re d’Arabia. L’italiano ha vinto sabato la finale del Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz in due set (6-2, 6-4) e per il secondo anno consecutivo ha trionfato nel torneo con il più alto montepremi al mondo: ben 6 milioni di euro. Un torneo non valido ai fini della classifica Atp, ma prezioso da un punto di vista economico. E preziosa è anche la racchetta d’oro che Sinner ha ricevuto come ulteriore premio dopo la vittoria contro lo spagnolo.

“Carina questa racchetta d’oro”, ha scherzato Alcaraz dopo averla vista in mano a Sinner. Un pensiero condiviso anche dall’altoatesino, che però a sua volta – tra le risate generali – ha risposto: “Sì, ma non immagini quanto pesi“. Perché la racchetta che negli ultimi giorni sta facendo il giro del mondo non è solo di colorazione dorata, ma è completamente colorata d’oro massiccio e ha un valore enorme.

Sinner e la racchetta d’oro: vale oltre 400mila euro

Quella tenuta in mano da Jannik Sinner al Six Kings Slam – dopo la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz – è un’opera commissionata appositamente da Riyad Season, struttura che si occupa dell’organizzazione di tutti gli eventi sportivi e non che si disputano nella capitale dell’Arabia Saudita, attirando così gente da tutto il mondo. La racchetta d’oro regalata a Jannik Sinner è fatta di 4 chili di oro a 24 carati, per un valore di ben oltre 400mila euro. Alla realizzazione hanno lavorato dieci persone per un totale di 164 ore: si tratta infatti di un’opera interamente fatta a mano.

Già nella passata stagione – alla prima edizione – era stata consegnata una racchetta d’oro al Six Kings Slam. Non al vincitore (che era stato sempre Jannik Sinner), ma a Rafael Nadal: Turki Alalshikh, presidente della General Entertainment Authority dell’Arabia Saudita, aveva omaggiato lo spagnolo per la sua carriera con una racchetta d’oro dal peso di 3 kg.