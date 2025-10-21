L'uomo di 31 anni è finito in carcere. Secondo le ricostruzione l'uomo avrebbe cercato di strangolare la donna e le avrebbe rotto una costola

Picchiava, perseguitava e minacciava la compagna. È stato fermato un uomo di 31 anni a Milano con l’accusa di atti persecutori e lesioni ai danni di una ex modella – una 49enne di origini brasilianee – con la quale aveva cominciato una relazione nei mesi scorsi. L’arresto è stato eseguito il 17 ottobre in seguito ad ulteriori minacce da parte dall’uomo. La gip Lidia Castellucci ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione degli agenti della questura milanese, condotta dal pm Paolo Storari, le minacce e la “condotta vessatoria” erano iniziate da agosto 2025, poco dopo l’inizio ella relazione. Il suo comportamento violento e controlli ossessivi erano “tutti dettati da una insana gelosia“. Il 31enne avrebbe iniziato a controllare il telefono della donna arrivando anche a minacciarla di morte e a picchiarla. “Se continui ti do fuoco io a te, ti apro il cranio… ti accoltello e te le do tutte nello stesso punto se non mi dai le chiavi, ti sgozzo… oggi ti ammazzo davvero… non ti darò una coltellata una qui una là… sarà tutto nello stesso punto…”. L’uomo la percuoteva, la picchiava, le tirava i capelli, e, secondo il capo d’imputazione, “tentava di strangolarla, cagionandole ecchimosi alla gamba e al braccio destro nonché contusioni multiple e infrazione a una costa”.

A questi atti violenti seguivano poi i messaggi di scuse. Come riportano gli atti d’indagine le comunicazioni tra vittima ed arrestato “fotografano appieno la dinamica disfunzionale del rapporto”. “Mi sento una m… per aver fatto tutto questo” diceva l’uomo, per poi di nuovo iniziare ad accusare e colpevolizzare la compagna. La donna, per sfuggire alle aggressioni, si era rivolta a un centro antiviolenza ed è stata aiutata da uno studio legale.