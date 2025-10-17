Il pilota italiano su Aprilia è partito fortissimo nel weekend australiano: "Ci sono i presupposti per divertirci". E sull'incidente con Marquez: "La schiena mi fa ancora male"

Marco Bezzecchi fa il vuoto alle sue spalle nelle pre-qualifiche, ma domenica è chiamato a una vera e propria impresa. Il pilota italiano – dopo l’incidente con Marc Marquez – dovrà infatti scontare due long lap penalty, sanzione che prevede che il pilota in gara percorra una corsia esterna alla pista che generalmente si trova nella via di fuga di una curva. Bezzecchi è subito partito fortissimo a Philipp Island e nelle pre-qualifiche ha stracciato il record della pista, girando in 1’26″492. Il record precedente era di Jorge Martin, che nel 2023 aveva conquistato la pole in 1’27″246.

Un venerdì che conferma la crescita dell’Aprilia in questa seconda parte di stagione, con Bezzecchi che in Indonesia mirava all’en-plein dopo la pole e la vittoria nella gara sprint. Poi l’errore al primo giro, quando ha steso Marquez – che salterà con certezza i prossimi due gran premi – e subito dopo è finito giù nella ghiaia insieme al pilota campione del mondo. Per questo motivo è arrivata la penalità che dovrà scontare in gara.

“Purtroppo per me la penalità è giusta – ammette Bezzecchi a Sky – e bisogna accettarla. Se l’impresa è possibile? I presupposti per un bel weekend ci sono – spiega – anche se la schiena mi fa ancora male: il viaggio per l’Australia mi ha ‘spaccato’. Ma in moto tengo botta, al massimo prenderò degli antidolorifici”. Bezzecchi cercherà quindi un’altra super rimonta, come già fatto nella sprint del weekend in Indonesia, quando – partito in pole – era finito in ottava posizione dopo una partenza da dimenticare, ma ha poi rimontato e sorpassato Aldeguer all’ultimo giro, vincendo la mini-gara.

Adesso il record della pista nelle pre-qualifiche del venerdì: alle sue spalle c’è lo spagnolo Raul Fernandez (Team Aprilia Trackhouse), davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Poi la Yamaha di Quartararo, la Desmosedici Gresini di Alex Marquez, l’altra M1 ufficiale di Rins e Luca Marini su Honda. Nono Pecco Bagnaia, che ha alternato giri positivi, soprattutto nel primo turno di libere al mattino, con qualche difficoltà che sembra continuare la scia di quanto vissuto in Indonesia. Undicesimo Fermin Aldeguer, per la prima volta alle prese con la pista australiana in sella a una MotoGP, dopo aver vinto un anno fa in Moto 2.