MotoGp, Bezzecchi show in Indonesia: sorpasso all’ultimo giro e vittoria nella sprint. Disastro Bagnaia

L'italiano su Aprilia trionfa dopo aver superato Aldeguer nelle battute finali, mentre malissimo la Ducati Factori di Bagnaia, ultimo a 13 secondi dal penultimo
Marco Bezzecchi vince la gara sprint in Indonesia e conferma quanto di buono fatto vedere in qualifica il giorno prima, quando ha ottenuto la pole position. L’italiano su Aprilia ha dovuto rimontare dopo una partenza disastrosa che l’aveva portato in ottava posizione. In 13 giri però Bezzecchi ha mostrato la superiorità degli ultimi due giorni, dando il via a un’incredibile rimonta, culminata con il sorpasso all’ultimo giro su Fermin Aldeguer con una staccata molto aggressiva.

Per il romagnolo dell’Aprilia si tratta del secondo successo nelle ultime tre gare brevi disputate (dopo la vittoria ottenuta a Misano), la terza totale, la decima medaglia complessiva nelle gare sprint (la quarta quest’anno) e domani avrà la concreta possibilità di firmare la prima doppietta della carriera in top class. Terza la sorprendente Aprilia Trackhouse dell’iberico Raul Fernandez, quarto Alex Marquez (Ducati Gresini), davanti alle Honda ufficiali di Joan Mir e Luca Marini.

Solo settimo il campione del mondo Marc Marquez, penalizzato da un long lap penalty iniziale dopo un contatto con Alex Rins. Disastro invece per l’altra Ducati Factory, quella di Francesco Bagnaia (in crisi per tutto il weekend) che ha chiuso addirittura in quattordicesima e ultima posizione. Al termine della Sprint del GP d’Indonesia, Marc Marquez – già campione del mondo – guida la classifica generale con un vantaggio di 198 punti su Alex Marquez, 270 su Bagnaia, 290 su Bezzecchi, 346 su Morbidelli.

Moto Gp Indonesia, la classifica della gara sprint

L’ordine di arrivo della Sprint MotoGP a Mandalika, in Indonesia:

1 Bezzecchi (Ita, Aprilia) in 19’37”047

2 Aldeguer (Spa, Gresini Ducati) +0.157

3 R. Fernandez (Spa, Trackhouse Aprilia) +4.062

4 A. Marquez (Spa, Gresini Ducati) +5.832

5 Mir (Spa, Honda) +8.759

6 Marini (Ita, Honda) +9.621

7 M. Marquez (Spa, Ducati) +9.772

8 Morbidelli (Ita, VR46 Ducati) +11.980

9 Di Giannantonio (Ita, VR46 Ducati) +12.096

10 Oliveira (Por, Pramac Yamaha) +12.988

11 Binder (Saf, Ktm) +13.312

12 Miller (Aus, Pramac Yamaha) +15.905

13 Rins (Spa, Yamaha) +16.226

14 Bagnaia (Ita, Ducati) +29.393

Ritirati: Quartararo (Fra, Yamaha), Zarco (Fra, Lcr Honda), Acosta (Spa, Ktm), Bastianini (Ita, Tech3 Ktm), Chantra (Tha, Lcr Honda)

