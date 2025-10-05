Il mondo FQ

MotoGp, in Indonesia vanno tutti giù e Aldeguer ne approfitta. Incidente Bezzecchi-Marquez, cade anche Bagnaia

Il pilota dell'Aprilia - dopo la vittoria nella sprint - è uscito al primo giro in un incidente con il campione del mondo. Ne approfitta lo spagnolo su Ducati Gresini
Marco Bezzecchi parte (di nuovo) male e va subito fuori in un incidente con Marc Marquez. Fermin Aldeguer ne approfitta e vince il primo Gp della sua carriera in top class. È stata una gara particolare quella vista sul circuito di Mandelika, in Indonesia, condizionata dall’incidente al primo giro tra Bezzecchi (che ieri aveva vinto la sprint) e il campione del mondo Marc Marquez: il pilota italiano – partito di nuovo male come nella sprint del sabato – ha da subito tentato la rimonta, ma ha azzardato un sorpasso al primo giro sul rivale spagnolo, toccandolo e finendo entrambi a terra nella ghiaia.

Ad avere le conseguenze peggiori è stato Marc Marquez, che secondo i primi accertamenti si è procurato una frattura alla clavicola. Da capire adesso se sarà necessario un intervento o meno. Anche Bezzecchi si è recato al centro medico successivamente, ma per lui pare nessuna conseguenza grave. Weekend da dimenticare per la Ducati ufficiale, visto che anche Pecco Bagnaia è caduto dopo tre giorni da incubo. Il pilota italiano – che comunque era ultimo, confermando il trend negativo tra qualifiche e sprint – è andato giù al nono giro, con una dinamica molto strana. Da solo, all’ingresso di una curva, è scivolato senza conseguenze gravi.

Ad approfittarne è stato Fermin Aldeguer, che ha ottenuto la sua prima vittoria in top class al termine di un fine settimana in cui aveva già fatto vedere ottime cose in sella alla sua Ducati Gresini, con il secondo posto sia in qualifica che nella sprint, dove aveva ceduto solo all’ultimo giro a un super Marco Bezzecchi. Aldeguer è il secondo vincitore più giovane della storia della Moto Gp, a 20 anni e 6 mesi. Meglio di lui soltanto Marc Marquez, che ad Austin 2023 vinse a 20 anni 2 mesi e 4 giorni. Alle sue spalle una grande battaglia per il secondo e terzo posto che ha visto protagonista Pedro Acosta (KTM) prendersi la p.2 con 6.987 di distacco, davanti all’altra Rossa Gresini di Alex Marquez (+7.896).

L’ordine d’arrivo

1. Fermin Aldeguer (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati

2. Pedro Acosta (SPA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM

3. Alex Marquez (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati

4. Brad Binder (RSA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM

5. Luca Marini (ITA) – Honda HRC Castrol – Honda

6. Raul Fernandez (SPA) – Trackhouse MotoGP Team – Aprilia

7. Fabio Quartararo (FRA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha

8. Franco Morbidelli (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati

9. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati

10. Alex Rins (SPA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha

11. Miguel Oliveira (POR) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha

12. Johann Zarco (FRA) – Castrol Honda LCR – Honda

13. Somkiat Chantra (THA) – Idemitsu Honda LCR – Honda

14. Jack Miller (AUS) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha

La classifica piloti dopo il Gp in Indonesia

  1. Marc Marquez 545 punti
  2. Alex Marquez 362
  3. Pecco Bagnaia 274
  4. Marco Bezzecchi 254
  5. Pedro Acosta 215
  6. Franco Morbidelli 207
  7. Fabio Di Giannantonio 191
  8. Fermin Aldeguer 181
  9. Fabio Quartararo 158
  10. Johann Zarco 128
  11. Brad Binder 118
  12. Raul Fernandez 112
  13. Luca Marini 108
  14. Enea Bastianini 89
  15. Joan Mir 77
  16. Maverick Vinales 72
  17. Ai Ogura 70
  18. Jack Miller 60
  19. Alex Rins 51
  20. Jorge Martin 34
  21. Miguel Oliveira 32
  22. Pol Espargaro 16
  23. Takaaki Nakagami 10
  24. Lorenzo Savadori 8
  25. Augusto Fernandez 8
  26. Somkiat Chantra 6
  27. Aleix Espargaro 0

