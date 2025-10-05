Marco Bezzecchi parte (di nuovo) male e va subito fuori in un incidente con Marc Marquez. Fermin Aldeguer ne approfitta e vince il primo Gp della sua carriera in top class. È stata una gara particolare quella vista sul circuito di Mandelika, in Indonesia, condizionata dall’incidente al primo giro tra Bezzecchi (che ieri aveva vinto la sprint) e il campione del mondo Marc Marquez: il pilota italiano – partito di nuovo male come nella sprint del sabato – ha da subito tentato la rimonta, ma ha azzardato un sorpasso al primo giro sul rivale spagnolo, toccandolo e finendo entrambi a terra nella ghiaia.

Ad avere le conseguenze peggiori è stato Marc Marquez, che secondo i primi accertamenti si è procurato una frattura alla clavicola. Da capire adesso se sarà necessario un intervento o meno. Anche Bezzecchi si è recato al centro medico successivamente, ma per lui pare nessuna conseguenza grave. Weekend da dimenticare per la Ducati ufficiale, visto che anche Pecco Bagnaia è caduto dopo tre giorni da incubo. Il pilota italiano – che comunque era ultimo, confermando il trend negativo tra qualifiche e sprint – è andato giù al nono giro, con una dinamica molto strana. Da solo, all’ingresso di una curva, è scivolato senza conseguenze gravi.

Ad approfittarne è stato Fermin Aldeguer, che ha ottenuto la sua prima vittoria in top class al termine di un fine settimana in cui aveva già fatto vedere ottime cose in sella alla sua Ducati Gresini, con il secondo posto sia in qualifica che nella sprint, dove aveva ceduto solo all’ultimo giro a un super Marco Bezzecchi. Aldeguer è il secondo vincitore più giovane della storia della Moto Gp, a 20 anni e 6 mesi. Meglio di lui soltanto Marc Marquez, che ad Austin 2023 vinse a 20 anni 2 mesi e 4 giorni. Alle sue spalle una grande battaglia per il secondo e terzo posto che ha visto protagonista Pedro Acosta (KTM) prendersi la p.2 con 6.987 di distacco, davanti all’altra Rossa Gresini di Alex Marquez (+7.896).

L’ordine d’arrivo

1. Fermin Aldeguer (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati

2. Pedro Acosta (SPA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM

3. Alex Marquez (SPA) – BK8 Gresini Racing MotoGP – Ducati

4. Brad Binder (RSA) – Red Bull KTM Factory Racing – KTM

5. Luca Marini (ITA) – Honda HRC Castrol – Honda

6. Raul Fernandez (SPA) – Trackhouse MotoGP Team – Aprilia

7. Fabio Quartararo (FRA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha

8. Franco Morbidelli (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati

9. Fabio Di Giannantonio (ITA) – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – Ducati

10. Alex Rins (SPA) – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – Yamaha

11. Miguel Oliveira (POR) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha

12. Johann Zarco (FRA) – Castrol Honda LCR – Honda

13. Somkiat Chantra (THA) – Idemitsu Honda LCR – Honda

14. Jack Miller (AUS) – Prima Pramac Yamaha MotoGP – Yamaha

La classifica piloti dopo il Gp in Indonesia