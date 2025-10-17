Il mondo FQ

Attentato a Sigfrido Ranucci, i rilievi davanti all’abitazione del giornalista dopo l’esplosione: le immagini

Un ordigno rudimentale ha distrutto le auto del conduttore di Report e della figlia a Pomezia
La Direzione distrettuale antimafia di Roma indaga sull’esplosione che nella tarda serata di ieri ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e della figlia, parcheggiate all’esterno dell’abitazione di famiglia a Pomezia. Il fascicolo, affidato al pm Carlo Villani e coordinato dall’aggiunto Ilaria Calò, ipotizza il reato di danneggiamento aggravato dal metodo mafioso. Gli investigatori sono al lavoro per chiarire la dinamica dell’attentato e accertare l’origine dell’ordigno rudimentale utilizzato. Questa mattina polizia e carabinieri sono sul posto per i rilievi.

