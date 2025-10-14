Il mondo FQ

Mattarella: “Scintilla di speranza in Medio Oriente. Va rilanciata soluzione due popoli due Stati”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
"È l'unica soluzione in grado di consentire la possibilità di un futuro in cui tutti, Israele e Palestina, trovino pace e sicurezza"
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione dopo aver accolto Papa Leone XIV al Quirinale, ha rilanciato la soluzione due popoli due Stati per il Medio Oriente.

“In Medio Oriente, alla ferita atroce dell’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione che ha superato non soltanto criteri di proporzionalità, ma anche i confini di umanità – ha detto il Capo dello Stato – Oggi c’è ‘una scintilla di speranza‘ che va sostenuta con convinzione”.

Augurandosi che il negoziato sulle tappe successive “si concluda positivamente” e conduca al più presto “a una interruzione definitiva delle ostilità e delle violenze nella Striscia”, Mattarella rilancia anche la soluzione di “uno Stato per ciascuno di due popoli“, la sola, specifica, “in grado di consentire la possibilità di un futuro in cui tutti, Israele e Palestina, trovino pace e sicurezza”.

“Vorrei riaffermare che la pace vera, duratura, risiede nell’animo dei popoli prosegue – Diversamente, sotto la cenere della fine delle violenze cova il rancore, pronto a divampare nuovamente alla prima occasione che possa essere sfruttata, per rendersi conto allora che la fine delle violenze si trasforma, purtroppo, in una parentesi tra due esplosioni”.

