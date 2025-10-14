Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:40

Operaio 57enne muore nel Catanese: è precipitato da 4 metri in un cantiere

di F. Q.
L'uomo ha riportato fratture multiple e un trauma cranico. Trasportato in elisoccorso, è arrivato in coma all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è deceduto nella notte
Continua la strage sul posto di lavoro. Nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre un operaio è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’incidente è avvenuto nella zona di Ambelia. L’uomo, 57enne tunisino, è precipitato da un’altezza di quattro metri mentre stava installando un pavimento sopraelevato in un magazzino.

Nella caduta ha riportato fratture multiple e un trauma cranico. I soccorritori, giunti sul posto e valutato le condizioni dell’operaio, hanno chiamato un elicottero per trasportare l’uomo all’ospedale Cannizzaro, dove è arrivato in coma.

Preso in carico al Trauma center è stato poi trasferito nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto nella notte senza avere ripreso conoscenza. Sul luogo dell’incidente i carabinieri stanno svolgendo tutti i rilievi utili per le indagini.

Si tratta del secondo morto sul lavoro nel giro di poche ore. Lunedì sera, a Corridonia, nel Maceratese, è deceduto un operaio di 48 anni, sommerso dalla fanghiglia mentre lavorava in una cava: stava lavorando per conto di una ditta esterna nell’azienda Rita Calcestruzzi.

