A fuoco un barcone a Venezia, le fiamme e la colonna di fumo lungo il Canal Grande: i vigili del fuoco in azione – Video

Un barcone da carico ha preso fuoco in mattinata lungo il Canal Grande, nella zona di San Silvestro, a poca distanza dal Ponte di Rialto, a Venezia. Le fiamme sono state subito domate grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Dal natante si è però levata un’alta colonna di fumo nero, molto visibile in tutta la città lagunare, che ha attirato l’attenzione di passanti e turisti ed è stata immortalata e condivisa sui social network.
