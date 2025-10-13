Ci sono anche tre feriti con colpi d’arma da fuoco tra i migranti tratti in salvo dalla motovedetta Sar CP 325 della Guardia costiera in acque di responsabilità Sar italiane, a circa 40 miglia dalle coste di Pozzallo, nel Ragusano. Viaggiavano su un peschereccio con a bordo 140 naufraghi provenienti dalla Libia. Un primo gruppo, tra cui si trovano i migranti feriti, è stato trasbordato sulla motovedetta della Guardia costiera che ha raggiunto già il porto. Gli altri, una settantina circa, sull’unità G128 della Guardia di finanza sono attesi a breve. Il più grave dei tre feriti, che verrà portato in elisoccorso a Catania, è stato colpito alla testa ed è in coma, un altro è ferito al viso e, sebbene in condizioni delicate, è vigile e verrà portato d’urgenza all’ospedale di Modica. Mentre il terzo è stato raggiunto dal proiettile a una gamba. Secondo i loro racconti, ad aprire il fuoco sarebbero state le motovedette libiche.

A diramare la richiesta di aiuto era stato Alarm Phone, poi il team di Mediterranea Saving Humans si era messo in contatto con alcuni migranti. “Ci hanno raccontato che erano in fuga dalla Libia. Si trovavano a bordo di una barca che, nelle scorse ore, è stata attaccata con colpi di arma da fuoco dalla guardia costiera libica”, ha spiegato Beppe Caccia di Mediterranea. L’attacco sarebbe avvenuto a circa 100 miglia a sud est di Malta, in zona Sar Maltese. “Poi l’imbarcazione è stata raggiunta dai soccorritori a Sud-Est di Pozzallo”. La Guardia costiera ha spiegato che “sono attualmente in corso accertamenti sulla dinamica della traversata e su quanto realmente accaduto”, spiega la Guardia costiera. “Tra loro vi sono dei casi gravi – spiega il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – riferendosi alla persona in coma perché raggiunta da proiettili alle testa. Tutto questo è inaccettabile”.