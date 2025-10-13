Il mondo FQ

Milano, il consiglio comunale boccia il boicotaggio di Tel Aviv. Cariche sotto palazzo Marino

di Simone Bauducco
L’Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv con 21 voti contrari e 9 favorevoli
Tensione e tafferugli fuori Palazzo Marino, sede del Consiglio comunale di Milano, dopo che l’Aula ha respinto lo stop al gemellaggio con Tel Aviv. I manifestanti presenti in presidio hanno iniziato a spingere contro le transenne a protezione di Palazzo Marino urlando “vergogna”. I poliziotti in tenuta antisommossa, a quel punto, li hanno respinti usando anche i manganelli.

