Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:34

Papa Leone XIV: “Negli ultimi giorni c’è una scintilla di speranza in Terra Santa”

di F. Q.
Icona dei commenti (2)
Leone XIV parla anche dell'Ucraina: "Rinnovo l'appello a mettere fine alla violenza"
Icona dei commenti Commenti

Un barlume di speranza, “una scintilla” che porti alla pace in Terra Santa. Dopo l’Angelus, in piazza San Pietro, Papa Leone XIV affronta il nodo dei prossimi passi in vista dell’accordo del cessate il fuoco in Medioriente, raggiunto a metà della settimana, che getta le basi verso la pace nella Striscia di Gaza. “Negli ultimi giorni, l’accordo sull’inizio del processo di pace ha regalato una scintilla di speranza in Terra Santa”, afferma Prevost, che incoraggia “le parti coinvolte a proseguire con coraggio il percorso tracciato verso una pace giusta, duratura e rispettosa delle legittime aspirazioni del popolo israeliano e del popolo palestinese”.

Ma il Pontefice ha voluto rivolersi anche alla popolazione ucraina: “Con dolore, seguo anch’io le notizie dei nuovi violenti attacchi che hanno colpito diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, causando la morte di persone innocenti, tra cui bambini, e lasciando molte famiglie senza elettricità e riscaldamento. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione. Rinnovo l’appello a porre fine alla violenza, a fermare la distruzione e ad aprire la strada al dialogo e alla pace”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione