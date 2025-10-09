I fatti sono avvenuti il 12 settembre scorso nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare. La vittima è una donna di 39 anni che soffriva di crisi epilettiche

Morta per arresto cardiaco in ospedale dopo essere stata sedata e legata alla barella, per alcune ore, perché infastidiva gli altri pazienti. È quanto denuncia la famiglia della donna, una 39enne che soffriva di crisi epilettiche, che ha presentato un esposto in procura per fare luce sulla vicenda e accertare le cause del decesso. I fatti sono avvenuti il 12 settembre scorso nel pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli.

Secondo quanto evidenziato nella denuncia, la donna è arrivata nell’ospedale campano, intorno alle 22 dell’11 settembre, in stato di alterazione provocato dall’assunzione di alcol. Nel referto – viene fatto notare – è stato scritto che la 39enne si alzava dal letto “arrecando fastidio agli altri degenti”. Per questo motivo, secondo la ricostruzione del legale, la donna sarebbe stata sedata e legata. Poche ore dopo, la mattina del 12 settembre alle 7.10, la 39enne è stata colta da una crisi cardiaca e alle 7.45 è stato constatato il decesso.

L’avvocato Amedeo Di Pietro – legale della famiglia – ha già trasmesso l’esposto in cui viene evidenziato che la donna è rimasta bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire.