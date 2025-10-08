L'uomo non aveva accettato il rifiuto sentimentale della collega. Per un anno l'aveva tormentata con appostamenti sotto casa, messaggi e chiamate, fino a quando non l'ha aggredita

Per un anno l’ha perseguitata con appostamenti sotto casa, chiamate continue con numeri anonimi e minacce: “Io non la smetto, o mia o di nessun altro”. Poi l’aggressione nel cortile di casa con schiaffi al volto e tre giorni di prognosi. L’uomo, un 27enne di Correggio, in provincia di Reggia Emilia, è stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali e poi messo agli arresti domiciliari.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il 27enne non aveva accettato “il rifiuto sentimentale” della collega e ha continuato a perseguitarla presentandosi ogni giorno sotto casa, aspettandola anche per ore seduto in auto, seguendola, chiamandola fino a dieci volte al giorno e pubblicando post sui social in cui si riferiva alla vittima come se fosse la sua fidanzata.

L’ossessione per la ragazza è continuata fino all’ultimo episodio, il più grave, che ha fatto scattare il cosiddetto “codice rosso“. L’uomo si è fatto trovare di sera nel cortile dell’abitazione della collega, minacciandola e poi colpendola con schiaffi al volto. Quando la donna ha tentato di fuggire, è stata bloccata e picchiata fino all’arrivo di un vicino di casa, che l’ha accompagnata all’ospedale. La vittima è stata dimessa con 3 giorni di prognosi.

Dopo l’aggressione, la donna ha denunciato l’uomo alle forze dell’ordine. Aperta l’inchiesta, la procura ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale di Reggio Emilia l’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto è stato riconosciuto il “pericolo di reiterazione”.