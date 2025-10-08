Addio a Paolo Sottocorona, è morto a 77 anni lo storico meteorologo di La7

Lo ha annunciato la stessa emittente televisiva: "In un’epoca di allarmismo legato al clima, aveva la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi"

Si è spento all’età di 77 anni Paolo Sottocorona, il volto storico delle previsioni del tempo per La7. Ad annunciare la scomparsa è stata la stessa emittente televisiva attraverso un articolo pubblicato sul proprio sito. La7 ne ha ricordato le “analisi equilibrate e il garbo con il quale era capace di entrare nella quotidianità degli spettatori”. L’emittente ha sottolineato come, “in un’epoca di allarmismo legato al clima, Sottocorona avesse la capacità di spiegare i fenomeni meteorologici in modo chiaro, rigoroso e con toni mai eccessivi”.

Nato a Firenze il 17 dicembre 1947, Sottocorona aveva un background scientifico di prim’ordine. Dopo gli studi classici e quattro anni di Ingegneria, nel 1972 era entrato come ufficiale nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. La sua carriera nelle forze armate era proseguita fino al 1986, prima come addetto all’Ufficio Meteorologico dell’aeroporto di Guidonia e poi al Centro Nazionale di Meteorologia. Si era congedato con il grado di capitano. È in questo periodo che risale anche una delle sue esperienze più avventurose: nel 1989, infatti, partecipò alla spedizione italiana in Antartide nel ruolo di meteorologo.

Dopo l’esperienza in Aeronautica, Sottocorona si era dedicato con successo alla divulgazione televisiva, approdando prima in Rai, poi a Telemontecarlo e, infine, a La7, dove è diventato una figura familiare per milioni di italiani. Il cordoglio per la sua scomparsa è stato espresso pubblicamente anche dal direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che su Facebook ha scritto: “Un nostro lutto, grave: se ne è andato Paolo Sottocorona”.