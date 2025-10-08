Dopo i cortei per la Global Sumud Flotilla, a Roma si continua a scendere in piazza. Questa volta lo si fa per la seconda missione in mare, quella della Thousand Madleens, salpata il 25 settembre dal porto di Catania, e quella della Freedom Flotilla, partita il 30 settembre da Otranto. In tutto nove barche (in origine 11, ma 2 sequestrate a Creta dalla capitaneria di porto greca) intercettate e bloccate, nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, dai militari israeliani, a circa 120 miglia dalla costa di Gaza. Sono 145 gli arrestati, di cui nove italiani. L’obiettivo di questa seconda missione, composta principalmente da medici, infermieri e giornalisti, è lo stesso della Global Sumud Flotilla e cioè rompere l’assedio nella Striscia e portare aiuti umanitari. Il corteo, partito intorno alle 18:30 da piazza del Colosseo, ha raggiunto dopo un paio d’ore Porta San Paolo, dove si è sciolto.
