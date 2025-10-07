Da momento di festa a feroce aggressione, con mazze da baseball e martelli. A Pisa una festa di laurea con una cinquantina di ragazzi tra i 25 e i 30 anni, soprattutto medici e ingegneri, è degenerata in una violenta aggressione. A scatenare la rissa, come scrive il Tirreno, un assalto da parte di persone che volevano partecipare alla festa, erano state respinte e per reazione si sono ripresentate armate di mazze da baseball, coltelli e martelli. Alla fine i feriti sono stati più di dieci, almeno due quelli trasportati in ospedale con prognosi fino a cinque giorni. Il tutto è accaduto nella notte tra venerdì 3 ottobre e sabato 4 alla palestra Judo Champion di via Carlo Francesco Gabba, vicino al polo universitario di Ingegneria e all’ospedale Santa Chiara.

Secondo le testimonianze, poco prima di mezzanotte due uomini hanno cercato di entrare senza invito alla festa. Invitati ad allontanarsi, uno di loro ha reagito con un pugno in faccia a un partecipante, prima di dileguarsi. Pochi minuti dopo però due auto sono sopraggiunte sul posto con a bordo almeno sette uomini armati. “Abbiamo visto spuntare mazze, martelli, coltelli. È stato terrificante“, racconta un giovane medico invitato alla festa. Uno dei laureati è stato colpito con una mazza alla schiena e al torace.

Carabinieri e soccorsi sono sopraggiunti sul posto intorno all’una di notte. Due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cisanello e altri cinque ragazzi si sono poi recati al pronto soccorso per farsi medicare. Non sono mancati momenti di tensione anche in ospedale, visto che tra i feriti si sono presentati alcuni degli aggressori. Le forze dell’ordine stanno completando l’identificazione di tutti i responsabili. Al momento, alcuni membri del gruppo assalitore risultano ancora irreperibili.

“Non è una rissa, non è un episodio isolato – scrive sui social Antonio Mazzeo del Pd, presidente del Consiglio regionale della Toscana – È il sintomo di un problema serio, che riguarda Pisa: la sicurezza reale, quella che si misura nella vita quotidiana delle persone. E su questo la destra, che governa la città da sette anni, ha fallito. La sicurezza non si garantisce a colpi di slogan. È un diritto, e per tutelarlo servono presenza, prevenzione, investimenti e responsabilità”.