Diamo il via alla quarta iniziativa a favore di Medici Senza Frontiere dedicata a Gaza (DONA QUI). In prima linea, ogni giorno, donne e uomini di Medici senza Frontiere affrontano l’emergenza con un unico obiettivo: salvare vite umane. Il nostro giornale ha scelto di sostenere questa straordinaria missione con un’iniziativa dedicata a Gaza con l’inserto di sabato scorso (ancora acquistabile qui) donando 50 centesimi di ogni copia a MSF, perché crediamo che l’informazione non sia soltanto racconto ma anche impegno civile e responsabilità collettiva.

Inoltre dal sito della nostra Fondazione umanitaria diamo anche il via alla quarta raccolta fondi per Medici Senza Frontiere.

Con questa campagna vogliamo sensibilizzare i nostri lettori sul valore di un’associazione che, al di là di ogni confine geografico o politico, garantisce cure mediche gratuite e immediate a chi non ha altra possibilità di sopravvivenza. Il nostro contributo non è solo simbolico: vogliamo fare. Per questo, attraverso la raccolta fondi e l’informazione, intendiamo dare supporto a chi ogni giorno affronta il dolore e la paura. La vita è un diritto universale, non un privilegio. Sostenere MSF significa scegliere un mondo più giusto, in cui il soccorso arrivi prima dei calcoli politici e la dignità della persona valga più dei confini. Noi ci siamo, e invitiamo i nostri lettori a esserci con noi e a supportarci. Perché informare è un dovere, ma agire insieme è una scelta che può cambiare la vita di migliaia di persone.

La Fondazione umanitaria FQ, con il sostegno di tutti i colleghi della Società Editoriale Il Fatto, ha deciso di dedicare questa raccolta fondi al nostro giornalista Mauro del Corno prematuramente scomparso quest’estate. In questi giorni Mauro sarebbe sceso sicuramente in piazza per Gaza. Gaza era per lui un assillo da molto prima che la portata estrema di quello che sta succedendo fosse sotto gli occhi di tutti. Purtroppo non ha fatto in tempo a spendersi per sostenere gli attivisti della Flotilla e i giornalisti che ne hanno seguito la navigazione, in primis il nostro Alessandro Mantovani che è stato fermato dall’esercito israeliano, lasciandoci tutti con il fiato sospeso. Continuate a leggerci e sostenete Medici Senza Frontiere attraverso la nostra Fondazione.