Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 20:02

Flotilla, Greta Thunberg atterrata in Grecia con 160 attivisti: l’arrivo all’aeroporto di Atene tra le urla dei sostenitori

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Secondo quanto reso noto dal ministero degli Esteri israeliano rimangono ancora detenuti in Israele 138 dei 470 attivisti fermati
Icona dei commenti Commenti

È atterrato ad Atene l’aereo partito da Israele con a bordo 161 attivisti della Flotilla rilasciati dalle autorità israeliane tra cui l’attivista svedese, Greta Thunberg, e 15 cittadini italiani. All’arrivo i membri della missione umanitaria sono stati accolti dai sostenitori della Flotilla, tra cori e applausi. Una volta atterrata Greta ha salutato i presenti con il pugno alzato.

“Potrei parlare a lungo di come siamo stati maltrattati e abusati durante la nostra detenzione, credetemi, ma non è questo il punto”, ha detto Thunberg parlando dall’aeroporto di Atene. “Voglio essere molto chiara: un genocidio si sta verificando davanti ai nostri occhi, un genocidio in diretta. Nessuno può dire di non essere a conoscenza di ciò che sta accadendo” , ha proseguito.

Secondo quanto reso noto dal ministero degli Esteri israeliano rimangono ancora detenuti in Israele 138 dei 470 attivisti della Global Sumud Flotilla fermati durante l’abbordaggio delle 43 imbarcazioni della Flotilla tra mercoledì sera e giovedì mattina della scorsa settimana.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione