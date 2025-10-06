È atterrato ad Atene l’aereo partito da Israele con a bordo 161 attivisti della Flotilla rilasciati dalle autorità israeliane tra cui l’attivista svedese, Greta Thunberg, e 15 cittadini italiani. All’arrivo i membri della missione umanitaria sono stati accolti dai sostenitori della Flotilla, tra cori e applausi. Una volta atterrata Greta ha salutato i presenti con il pugno alzato.

“Potrei parlare a lungo di come siamo stati maltrattati e abusati durante la nostra detenzione, credetemi, ma non è questo il punto”, ha detto Thunberg parlando dall’aeroporto di Atene. “Voglio essere molto chiara: un genocidio si sta verificando davanti ai nostri occhi, un genocidio in diretta. Nessuno può dire di non essere a conoscenza di ciò che sta accadendo” , ha proseguito.

Secondo quanto reso noto dal ministero degli Esteri israeliano rimangono ancora detenuti in Israele 138 dei 470 attivisti della Global Sumud Flotilla fermati durante l’abbordaggio delle 43 imbarcazioni della Flotilla tra mercoledì sera e giovedì mattina della scorsa settimana.