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Ultimo aggiornamento: 11:54

“C’è un drone” e l’aeroporto di Monaco si paralizza: voli dirottati a centinaia di km. Ma la polizia non trova niente

di Redazione Esteri
La segnalazione di due piloti fa scattare il panico allo scalo bavarese, chiuso per un'ora: aerei deviati su Stoccarda, Norimberga, Francoforte. Le verifiche finiscono con il risultato che era solo un falso allarme
“C’è un drone” e l’aeroporto di Monaco si paralizza: voli dirottati a centinaia di km. Ma la polizia non trova niente
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L’allarme sicurezza per i presunti pericoli dal cielo in arrivo dalla Russia – sulla scia del caso in Romania – ha provocato un’oretta di ansia e soprattutto di disagio per decine di passeggeri che dovevano decollare e atterrare all’aeroporto di Monaco di Baviera. Tutto è partito da una segnalazione di due piloti che hanno parlato di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. A quel punto – come spiega la polizia bavarese – “in coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autorità di sicurezza hanno quindi deciso di chiudere le piste“. A quel punto sono partite le verifiche. Un elicottero della polizia è partito a caccia di eventuali droni, ma non è stato trovato nulla. L’effetto più concreto però sono state le conseguenze sulle operazioni di volo. Diversi voli sono stati infatti dirottati da Monaco a Stoccarda, su Norimberga e Francoforte, che si trovano a ore di viaggio di distanza dal capoluogo della Baviera.

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