L’allarme sicurezza per i presunti pericoli dal cielo in arrivo dalla Russia – sulla scia del caso in Romania – ha provocato un’oretta di ansia e soprattutto di disagio per decine di passeggeri che dovevano decollare e atterrare all’aeroporto di Monaco di Baviera. Tutto è partito da una segnalazione di due piloti che hanno parlato di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino. A quel punto – come spiega la polizia bavarese – “in coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autorità di sicurezza hanno quindi deciso di chiudere le piste“. A quel punto sono partite le verifiche. Un elicottero della polizia è partito a caccia di eventuali droni, ma non è stato trovato nulla. L’effetto più concreto però sono state le conseguenze sulle operazioni di volo. Diversi voli sono stati infatti dirottati da Monaco a Stoccarda, su Norimberga e Francoforte, che si trovano a ore di viaggio di distanza dal capoluogo della Baviera.