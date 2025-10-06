Marc Marquez ha da subito spento le polemiche dopo l’incidente al primo giro della gara di MotoGp in Indonesia vinta da Fermin Aldeguer, “giustificando” Marco Bezzecchi e dedicandogli anche un messaggio social: “Per favore, niente rancore verso Marco, nessuno lo fa di proposito”. Molto arrabbiato invece il fratello Alex, che nel post gara ha parlato dell’incidente. Nulla contro Bezzecchi, ma tanta rabbia per le condizioni della ghiaia che circonda la pista indonesiana: “Si è rotto qualcosa. Mi sono spaventato perché ero dietro di lui e l’ho visto rotolare via. Ho visto la moto rossa. Ma avete visto lo stato della ghiaia? È un disastro, è sempre uguale, c’è un gradino. Finché non succede qualcosa, non si agisce”.

L’incidente in questione è avvenuto al primo giro. Bezzecchi – partito male dalla pole position (sabato aveva anche vinto la sprint) – ha cercato da subito di alzare i giri del motore e provare a rimontare, ma già al primo giro si è reso protagonista in negativo di un incidente con il campione del mondo Marc Marquez, che si è procurato una “piccola frattura alla clavicola”, in attesa degli esami approfonditi in programma in questi giorni a Madrid. Bezzecchi ha toccato Marquez sulla sua ruota posteriore con la sua anteriore, buttandolo giù e finendo poi entrambi nella ghiaia.

Il fratello Alex si è concentrato sul gradino che separa la pista dalla ghiaia: “È enorme ed è impossibile che non ti succeda niente. Quest’anno mi sono distrutto le braccia a Jerez, perché entri e c’è un gradino”. Il più piccolo dei fratelli Marquez ha poi spostato il focus sul numero crescente di incidenti e sulla pericolosità delle piste: “Quando cadiamo, un pilota vuole rallentare e allargare le braccia. Dobbiamo essere più attenti a questi piccoli dettagli di sicurezza perché andiamo molto veloci. Abbiamo 44 partenze (tra gare e sprint in 22 Gran Premi) e così tanti infortuni non sono una coincidenza – ha spiegato Alex Marquez -. Sono probabilità e statistiche. Ci sono più partenze, più giri e le persone si fanno male di più. È qualcosa che dovremo rivedere. Vogliamo offrire uno spettacolo migliore, ma anche essere più protetti”.