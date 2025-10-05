Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 17:06

Una marea rossa per Gaza, ad Amsterdam 250mila persone in piazza: “Fermare in genocidio”

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
La terza protesta del movimento Linea Rossa per Gaza
Icona dei commenti Commenti

La terza protesta del movimento Linea Rossa per Gaza è iniziata oggi al Museumplein di Amsterdam, dove si sono radunate decine di migliaia di persone vestite di rosso. Chiedono al governo olandese di “fermare il genocidio e porre fine all’occupazione della Palestina”. Dal palco, dove si sono alternati vari oratori tra cui l’ex ministra e attivista Hedy d’Ancona, è stato dato il via alla manifestazione. Intorno alle 13.40 i primi gruppi sono partiti in corteo attraverso le vie della capitale, ha riferito Anp. Secondo l’organizzazione, sono attese fino a 250mila persone alla protesta della Linea Rossa, riferisce De Telegraaf. La piazza e la vicina Van Baerlestraat erano completamente gremite, con partecipanti in aumento. Tra bandiere palestinesi e cartelli con scritte come “Cibo, non bombe”, “Fate qualcosa” e “Smettete di uccidere i bambini”, i manifestanti – di tutte le età – hanno scandito slogan come “Palestina libera!” e “Stop al genocidio”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione