Quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio – intorno alle 14.30 – a Scanzano Jonico (Matera), sulla strada statale 598 Fondovalle dell’Agri, all’altezza del km 121. Secondo i Vigili del fuoco del comando provinciale di Matera, il bilancio è di quattro morti, tutti stranieri, e almeno sei feriti.

Le vittime erano a bordo di una Renault Scenic insieme ad altre sei persone che sono rimaste ferite e trasportate in vari ospedali della zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti, le vittime sono di nazionalità pakistana, ma sono ancora in corso le attività di identificazione. L’Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale in entrambe le direzioni. Sul posto le forze dell’ordine e il 118 che ha trasportato in feriti in ospedale.