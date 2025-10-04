Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:03

Quattro morti e almeno sei feriti in uno scontro a Scanzano Jonico (Matera) tra auto e un camion

di F. Q.
Secondo i primi accertamenti, le vittime sono di nazionalità pakistana ma sono ancora in corso le attività di identificazione
Quattro morti e almeno sei feriti in uno scontro a Scanzano Jonico (Matera) tra auto e un camion
Icona dei commenti Commenti

Quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio – intorno alle 14.30 – a Scanzano Jonico (Matera), sulla strada statale 598 Fondovalle dell’Agri, all’altezza del km 121. Secondo i Vigili del fuoco del comando provinciale di Matera, il bilancio è di quattro morti, tutti stranieri, e almeno sei feriti.

Le vittime erano a bordo di una Renault Scenic insieme ad altre sei persone che sono rimaste ferite e trasportate in vari ospedali della zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti, le vittime sono di nazionalità pakistana, ma sono ancora in corso le attività di identificazione. L’Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale in entrambe le direzioni. Sul posto le forze dell’ordine e il 118 che ha trasportato in feriti in ospedale.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione