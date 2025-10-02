Il mondo FQ

Tre morti e cinque feriti in un incidente stradale sull’Aurelia a Grosseto: traffico bloccato

Lo scontro è avvenuto a Grosseto, in direzione Livorno. Sembrerebbe che un van con dei turisti si sia scontrato con un furgone fermo lungo la strada, nello scontro è stata coinvolta anche un'auto
Grave incidente sulla statale Aurelia a Grosseto, in direzione nord verso Livorno. Intorno alle ore 9 tre veicoli – un’auto, un furgone e un mezzo pesante – si sono rimasti coinvolti in uno scontro. Nella collisione tre persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite, tra questi un bambino e un ragazzo di 16 anni. Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dai primi accertamenti si ipotizza che un pulmino di turisti si sia scontrato con un furgone fermo lungo la strada. Nell’incidente sarebbe poi rimasta coinvolta anche un’automobile. Le tre persone decedute sembrerebbe si trovassero sul minibus. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale del 118. Vista la gravità della situazione i feriti sono stati trasportati in elisoccorso negli ospedali di Le Scotte di Siena e di Careggi, a Firenze. Le loro condizioni non sono ancora note. Il traffico lungo la statale ha subito pesanti rallentamenti ed è stato deviato lungo la provinciale 51.

