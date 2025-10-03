“Basta genocidio”. Lo dicono le oltre cinquantamila persone che hanno partecipato al corteo dello sciopero generale di Torino. Cuochi, maestri, operai, pensionati. “Altro che weekend lungo” riflette un’aiuto cuoca di una rsa – Lavoro domani e dopodomani ma sono qui per chiedere a Israele di fermarsi”. Accanto a lei c’è un professore di filosofia e storia di un liceo: “Non si può non empatizzare con la popolazione di Gaza”. Anche lui ha rinunciato a un giorno di stipendio per partecipare allo sciopero. “Rinunciamo a circa 90 euro” racconta un operaio di un’azienda dell’aeronautica che chiede al governo italiano di interrompere “le forniture di armi dall’Italia verso Israele”. Un operaio della Pirelli aggiunge un’altra richiesta: “Stop agli scambi commerciali”. E c’è chi, come un pensionato, non “vedeva tanta gente in piazza da tanti anni”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione