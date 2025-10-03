Sciopero generale, migliaia di persone in corteo a Ferrara: “Palestina libera” – Video

Anche a Ferrara sono scese in strada migliaia di persone per lo sciopero generale per Gaza e la Global Sumud Flotilla. Il corteo è partito alle 9 dalla stazione verso la Prefettura, l’arrivo è previsto in piazza della Cattedrale. A indire lo sciopero la Cgil e l’Usb. Ieri sera, al corteo spontaneo, si è verificata una contestazione all’assessora Francesca Savini, che era intenta a registrare un video del flash mob. “Vergogna, vergogna” le parole al suo indirizzo.