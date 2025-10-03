“Siamo tremendamente preoccupati abbiamo passato una nottata complessa. L’importante è che l’attenzione dei media resti concentrata sulle altre persone”. Così il senatore M5s Marco Croatti al suo arrivo in Italia dopo essere stato arrestato in Israele come membro di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. “Ci hanno schedato e monitorato” ha proseguito il racconto il senatore, che ha aggiunto: “Ci hanno fatto montare su furgoni per andare in carcere, poi ci hanno di nuovo prelevato per farci una fotografia e infine fatto firmare una dichiarazione per confermare che stavamo bene”.
