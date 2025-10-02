Flotilla, a Cagliari blocco stradale di fronte alla stazione: la protesta degli studenti per Gaza – Video

Hanno camminato per alcuni chilometri, passando davanti al Consiglio regionale e rallentando il traffico veicolare nella centrale via Roma, poi si sono diretti alla stazione ferroviaria dove hanno messo in atto un blocco temporaneo di uno degli incroci della piazza Matteotti a Cagliari creando lunghe code di auto e bus. Gli universitari di Unica per la Palestina, insieme con alcuni studenti dei licei – poco meno di un centinaio di persone – si sono mobilitati anche questa mattina per sostenere la Global Sumud Flotilla. Bandiere della Palestina e uno striscione con la scritta “Nessuna pace per chi vive di guerra” e diversi slogan tra i quali “Free Free Palestina” e “Palestina Libera” per dire No al genocidio a Gaza. Un “grido di rabbia e di giustizia”, è stato detto dai manifestanti che dopo circa mezz’ora di blocco hanno ripreso il corteo spontaneo – organizzato con una mobilitazione sulle chat e sui social – per le strade del centro, seguiti a ruota dalla Polizia.
