Il mondo pro-Pal si mobilita in tutta Italia a sostegno della Global Sumud Flotilla dopo la notizia, arrivata mercoledì sera, dell’abbordaggio alla missione per Gaza da parte delle navi militari israeliane. A Napoli i manifestanti hanno occupato i binari della stazione Centrale causando il blocco del traffico ferroviario, con i treni in ritardo di oltre novanta minuti. A Roma è stato convocato un raduno in piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini: i manifestanti hanno bloccato il traffico nelle strade circostanti, dopodiché un corteo cresciuto fino a cinquemila persone è partito in marcia verso palazzo Chigi ed è stato bloccato da un cordone di polizia all’inizio di via del Tritone. Le forze dell’ordine presidiano lo scalo ferroviario e altri luoghi sensibili della Capitale, come il ghetto ebraico e la sinagoga. Gli accessi alla stazione sono stati chiusi: può entrare solo chi è in possesso di un titolo di viaggio.

Sciopero generale il 3 ottobre

Intanto la Cgil e i sindacati di base – Usb, Cub e Sgb – hanno proclamato lo sciopero generale per venerdì 3 ottobre: “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani rappresenta un fatto di gravità estrema. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”, denuncia la Cgil. L’abbordaggio alla Flotilla, afferma il sindacato, è “un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati”.

Salvini: “Irresponsabili, aizzano le piazze”

Dopo nemmeno un’ora il ministro dei Trasporti Matteo Salvini condanna sia lo sciopero sia la missione sui social: “Irrispettosa la Flotilla, che in un momento decisivo per la diplomazia internazionale sceglie la provocazione. Irresponsabili i sindacati di sinistra, che aizzano le piazze danneggiando gli italiani”. In una nota, il ministero fa sapere che Salvini sta già ragionando sulla precettazione, in quanto “l’orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi, infatti, ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso. Salvini vuole evitare che una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani”, si legge. E il principale sindacato studentesco, l’Unione degli studenti, chiama a raccolta sui social: “Lo diciamo da settimane, se succede qualcosa alla Flotilla siamo pronti a bloccare tutto. I giovani studenti sanno da che parte stare. Attiviamoci, blocchiamo il Paese per mettere all’angolo le sue complicità nel genocidio in Palestina”.

Università occupata a Torino

A Genova il comitato dei lavoratori portuali ha lanciato una mobilitazione urgente per le 22: i manifestanti occuperanno il varco Albertazzi, punto nevralgico di accesso allo scalo. A Bologna piazza Maggiore si è riempita di persone dopo un appello lanciato dalle varie sigle Pro-Pal: i manifestanti hanno montato anche delle tende con l’intenzione di prolungare l’occupazione, mentre dalla zona universitaria e da alcuni spazi sociali sono stati improvvisati dei cortei. A Torino i collettivi universitari hanno occupato Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche: “Dopo le grandissime manifestazioni di questi giorni, dopo gli scioperi, come abbiamo detto siamo pronti, siamo sempre stati pronti a bloccare tutto e questo è il momento di agire”, scrivono gli studenti. In serata un migliaio di persone si sono radunate in piazza Palazzo di Città, di fronte al municipio, per poi partire in un corteo spontaneo dietro lo striscione di Usb “Blocchiamo tutto”. Gli ingressi delle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa, così come i varchi della metropolitana, sono stati chiusi.