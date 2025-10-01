Migliaia di persone hanno preso parte al corteo spontaneo a supporto della Global Sumud Flotilla. I manifestanti sono partiti da Piazza della Scala per arrivare a Cadorna dove hanno occupato la stazione e i binari. “Blocchiamo tutto. Contro il genocidio, per la Palestina, per rompere con Israele” si legge nello striscione esposto in testa. “Non un chiodo per Israele, Palestina libera” i cori intonati dagli attivisti scesi in piazza. La manifestazione, iniziata in piazza della Scala, che per l’occasione è stata ribattezzata dai partecipanti piazza Gaza, ha visto velocemente aumentare le presenze.