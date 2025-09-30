Gaza, alla Sapienza gli studenti interrompono le lezioni: issata la bandiera della Palestina, Scienze politiche occupata – Video

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
La protesta all'interno della città universitaria
Poco dopo le 15, un gruppo di studenti di Sapienza contro la Guerra, un movimento nato all’interno dell’ateneo dopo lo sciopero del 22 settembre scorso, è partito in corteo all’interno della città universitaria. Durante il tragitto i manifestanti hanno prima interrotto alcune lezioni nella facoltà di Fisica, poi, arrivati di fronte al Rettorato, hanno lanciato alcuni palloncini con all’interno della vernice colorata e infine hanno issato la bandiera della Palestina su uno dei pali presenti all’interno della città universitaria, sostituendola con quella dell’Unione europea. La giornata di mobilitazione si è conclusa, intorno alle 18:30, con l’occupazione della facoltà di Scienze Politiche.
Accedi o registrati per partecipare alla discussione