Fenice di Venezia, piovono volantini contro la direttrice Venezi: la protesta alla fine del concerto – Video

Prima il messaggio dei lavoratori e delle lavoratrici letto dal palco, seguito dagli applausi e dall’ovazione del pubblico. Poi, a fine concerto, la “pioggia” di volantini. Sono le due proteste andate in scena allo storico teatro La Fenice di Venezia per chiedere la revoca dell’incarico alla direttrice Beatrice Venezi. I lavoratori hanno distribuito i foglietti con scritto “la musica non ha colore, non ha genere, non ha età”. Tanto ai musicisti quanto al pubblico (la serata di ieri era riservata esclusivamente agli abbonati) non hanno gradito la nomina di Venezi fatta dal sovrintendente Nicola Colabianchi. Nomina che viene ritenuta, di fatto, politica.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione