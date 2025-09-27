Il mondo FQ

Fenice di Venezia, dal palco la richiesta di revoca per la direttrice Venezi: “La musica non ha colore”. Dal pubblico applausi e standing ovation

di Thomas Mackinson
Un messaggio letto sul palco, prima dell’inizio del concerto. Per confermare quanto l’assemblea dei lavoratori del teatro La Fenice di Venezia aveva già deciso il 26 settembre: chiedere la revoca immediata della nomina di Beatrice Venezi a direttrice dello storio teatro veneziano. La reazione del pubblico non si è fatta attendere: applausi scroscianti e standing ovation per l’iniziativa.

