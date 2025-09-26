Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 18:58

Sondaggi, cala la fiducia nel governo Meloni: -5% da inizio anno. Quasi il 71% degli italiani appoggia la Flotilla

di F. Q.
I dati diffusi dall'Istituto Ixè: tre cittadini su quattro ritengono che Israele stia compiendo un genocidio a Gaza. Sale la preoccupazione per il costo della vita: affligge il 60% delle persone. Crolla l'affluenza: alle urne meno della metà degli aventi diritto
Sondaggi, cala la fiducia nel governo Meloni: -5% da inizio anno. Quasi il 71% degli italiani appoggia la Flotilla
Icona dei commenti Commenti

Continua a calare la fiducia degli italiani nel governo Meloni: dall’inizio dell’anno è passata dal 42% al 37%. E il posizionamento dell’esecutivo rispetto al massacro israeliano a Gaza potrebbe avere un ruolo in questa erosione. Per tre cittadini su quattro, infatti, Tel Aviv sta compiendo un genocidio nella Striscia. Mentre quasi il 71% degli italiani si dichiara a favore della missione della Global Sumud Flotilla.

Sono i risultati del sondaggio “Osservatorio politico” pubblicato dall’istituto Ixè che – pur non mettendo direttamente in correlazione il calo della fiducia nell’esecutivo con il posizionamento di Palazzo Chigi verso il massacro dei palestinesi – sottolinea la progressiva erosione del sostegno degli italiani al lavoro della premier. Gli orientamenti di voto fotografano invece una situazione piuttosto stabile. Eccetto che per l’affluenza, che crolla: gli italiani orientati ad andare alle urne sono solo il 49,2%, contro il 58,1% registrato appena tre mesi fa. Se si andasse a votare oggi, si recherebbero alle urne meno della metà degli aventi diritto.

Fratelli d’Italia cresce di un punto (29,2%) consolidando il centro destra, che sfiora il 48% (Forza Italia al 9,3% e la Lega all’8,2%). Piccole variazioni nel campo dell’opposizione, con lievi rafforzamenti del Partito democratico (+0,3, al 22%) e del Movimento 5 Stelle (+0,4, al 14,1%). Il calo più consistente lo registra Azione: un -0,7% che porta il partito di Carlo Calenda al 3,1%.

Sale la preoccupazione degli italiani per il costo della vita: oltre il 60% ritiene che l’inflazione sia la sua apprensione principale. Un dato in crescita del 5% rispetto a giugno.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione