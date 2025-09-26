Sondaggi, cala la fiducia nel governo Meloni: -5% da inizio anno. Quasi il 71% degli italiani appoggia la Flotilla
Continua a calare la fiducia degli italiani nel governo Meloni: dall’inizio dell’anno è passata dal 42% al 37%. E il posizionamento dell’esecutivo rispetto al massacro israeliano a Gaza potrebbe avere un ruolo in questa erosione. Per tre cittadini su quattro, infatti, Tel Aviv sta compiendo un genocidio nella Striscia. Mentre quasi il 71% degli italiani si dichiara a favore della missione della Global Sumud Flotilla.
Sono i risultati del sondaggio “Osservatorio politico” pubblicato dall’istituto Ixè che – pur non mettendo direttamente in correlazione il calo della fiducia nell’esecutivo con il posizionamento di Palazzo Chigi verso il massacro dei palestinesi – sottolinea la progressiva erosione del sostegno degli italiani al lavoro della premier. Gli orientamenti di voto fotografano invece una situazione piuttosto stabile. Eccetto che per l’affluenza, che crolla: gli italiani orientati ad andare alle urne sono solo il 49,2%, contro il 58,1% registrato appena tre mesi fa. Se si andasse a votare oggi, si recherebbero alle urne meno della metà degli aventi diritto.
Fratelli d’Italia cresce di un punto (29,2%) consolidando il centro destra, che sfiora il 48% (Forza Italia al 9,3% e la Lega all’8,2%). Piccole variazioni nel campo dell’opposizione, con lievi rafforzamenti del Partito democratico (+0,3, al 22%) e del Movimento 5 Stelle (+0,4, al 14,1%). Il calo più consistente lo registra Azione: un -0,7% che porta il partito di Carlo Calenda al 3,1%.
Sale la preoccupazione degli italiani per il costo della vita: oltre il 60% ritiene che l’inflazione sia la sua apprensione principale. Un dato in crescita del 5% rispetto a giugno.