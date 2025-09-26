Far west a Molfetta nella mattina del 26 settembre, nel centro commerciale La Mongolfiera, sempre frequentato da centinaia di persone. Un uomo di Cerignola armato di kalashnikof posizionato sulla modalità raffica, con una calzamaglia sul volto, ha rapinato una gioielleria sotto gli occhi di commercianti e vigilanza visibilmente intimoriti dall’arma da guerra.

Dopo la rapina l’uomo è uscito nell’area parcheggio, cercando di entrare nella sua auto, visibilmente in difficoltà. Lì, nel parcheggio, un carabiniere in pensione è riuscito a sottrargli le chiavi dell’auto. Il rapinatore, però, con l’arma ancora in pugno ha cercato di sequestrare l’auto di una signora, senza successo. Il carabiniere in pensione e un poliziotto in borghese hanno cercato di avvicinarsi al rapinatore per immobilizzarlo: il malvivente ha però aperto il fuoco a raffica, ferendo i due uomini. Successivamente è stato però disarmato e immobilizzato.

La scena da film ha scosso l’intero territorio che già ha vissuto nel passato fenomeni violenti, come l’uccisione di un sindaco per mano di un giostraio e, recentemente, l’omicidio in una discoteca di una ragazza per mano di bande della criminalità barese. Adesso il centro commerciale è stato preso di mira con una modalità inedita, quella del rapinatore solitari, e questo preoccupa per i livelli di sicurezza che sembrano essere poco garantiti. Nel passato si erano verificati furti di auto nell’ipermercato, ma questa volta i clienti hanno assistito ad una rapina con auto parcheggiata e con tanto di arma da guerra in pugno: il rapinatore ha potuto agire indisturbato per più di un’ora, esplodendo una raffica di colpi di mitra in un parcheggio affollato. Una prima ipotesi aveva messo in campo la pista del terrorismo, ma le evidenze investigative immediate hanno svelato che si è trattato di una folle rapina finita con due feriti, di cui uno in gravi condizioni.