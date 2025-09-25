Il mondo FQ

Attacchi alla Flotilla, l’informativa di Crosetto alla Camera e il dibattito in Aula – la diretta

di F. Q.
Nell’Aula della Camera si è tenuta l’informativa urgente del ministro della Difesa Guido Crosetto richiesta ieri dalle opposizioni dopo l’attacco alla Flotilla. Presente in Aula anche il ministro ai Rapporti col Parlamento Luca Ciriani. Presiede Fabio Rampelli. Segue il dibattito.

