L’annuncio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva alle 18 ore italiane: la maggioranza presenterà una mozione in Parlamento per il riconoscimento della Palestina, subordinato alla liberazione degli ostaggi e all’esclusione di Hamas da Gaza. Tre ore prima, a margine di un convegno organizzato da Fratelli d’Italia intitolato “Tutte le ambiguità della propaganda Pro-Pal”, alcuni esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni si sono espressi in maniera netta e contraria al riconoscimento dello Stato di Palestina. Per Lucio Malan, capogruppo dei senatori di Fdi, “il governo italiano ha spiegato molto bene qual è la sua posizione”. Dichiarazione che verrà smentita da Meloni solo tre ore dopo. Inoltre ai cronisti Malan dichiara che il riconoscimento dello Stato palestinese è “priva di alcuna conseguenza pratica, è un successo della strategia di Hamas”. Malan aggiunge che “la Spagna, tra i primi Paesi a riconoscere lo Stato di Palestina, come ringraziamento i Pro-Pal hanno impedito lo svolgimento dell’ultima tappa della ‘Vuelta’ mettendo a rischio l’incolumità dei corridori”. Malan conclude affermando che il riconoscimento dello Stato di Palestina “non solo sarebbe inutile, ma sarebbe un premio ad Hamas”. Per il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami “non mi sembra che chi ha riconosciuto lo Stato palestinese abbia ottenuto che Israele abbia cessato quanto sta avvenendo”. “Oggi non ci sono le condizioni per l’esistenza di uno Stato palestinese – afferma il deputato Fdi Francesco Filini – chiederlo oggi, come stanno facendo Macron e Starmer, serve forse a prendere qualche applauso e qualche like, ma sta ottenendo l’effetto contrario e questo è irresponsabile. Il governo Meloni – per Filini – ha tutt’altra postura e Giorgia Meloni si sta comportando da vera statista di fronte a questa tragedia mentre dall’altra parte – conclude – abbiamo chi specula in maniera ignobile su questa tragedia lo fa l’opposizione tutti i giorni perché utilizza la tragedia di Gaza per colpire il governo e questo è ignobile”