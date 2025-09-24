Il mondo FQ

“Un aereo militare israeliano ha sorvolato a bassa quota la Flotilla”: la denuncia di Emergency e le immagini

di Pietro Barabino
L'equipaggio ha fotografato il velivolo
Dopo gli attacchi con droni di questa notte, intorno alle 13 di mercoledì un aereo militare israeliano ha sorvolato a bassa quota la Global Sumud Flotilla e la Life Support, nave di soccorso di Emergency, mentre navigavano in acque internazionali al largo di Creta.

La conferma arriva dalle fotografie scattate dall’equipaggio, allegate a un comunicato diffuso in serata dall’organizzazione: mostrano un Lockheed C-130H Hercules, modello in dotazione alle forze armate israeliane, contrassegnato dal numero “435“. Si tratta di un velivolo da trasporto tattico militare, utilizzato per spostamenti di truppe e materiali, operazioni di aviolancio e — in alcuni casi — missioni offensive. Il passaggio a bassa quota non ha prodotto danni né sono state emesse comunicazioni radio, ma ha generato preoccupazione soprattutto a seguito degli attacchi di questa notte alla missione umanitaria di interposizione nonviolenta.

“Oggi è stata una giornata intensa“, racconta Anabel Montes Mier, capomissione della Life Support: “Abbiamo fornito acqua e viveri a una delle imbarcazioni della Flotilla, poi risposto a una richiesta di assistenza medica. Poco dopo, abbiamo visto un aereo di grandi dimensioni sorvolare l’area. Abbiamo usato binocoli e fotocamere: sulla coda erano ben visibili numero e simboli, a quanto sembra si è trattato di un aereo militare israeliano”.

