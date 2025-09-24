Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 9:31

Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla, il momento in cui viene colpita la nave Taigete: video

di F. Q.
Anche la nave ammiraglia italiana Taigete, una delle 51 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza per portare aiuti umanitari, è stata colpita negli attacchi messi a segno dai droni in acque internazionali a sud di Creta.
Nel video diffuso sui social il momento dell’attacco.

