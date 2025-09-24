Il ministro della Difesa: "In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate". Giovedì riferirà davanti a Camera e Senato. Anche la Commissione Ue difende la spedizione pro-Gaza

Alla fine il governo si muove, almeno per mano del ministro Guido Crosetto. Dopo l’attacco contro almeno 7 barche della Sumud Flotilla, colpite con l’impiego di droni in acque internazionali al largo della Grecia, arriva la presa di posizione del titolare della Difesa: “In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna“.

Per questo motivo il governo ha deciso di muovere la Marina Militare: “Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro – ha reso noto Crosetto -. La fregata si sta già dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso”. Il ministro ha aggiunto: “In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza”.

Crosetto, che ha valutato la decisione sentendosi con la presidente del Consiglio, precisa che “sono stati informati l’addetto militare israeliano in Italia, il nostro ambasciatore e l’addetto militare a Tel Aviv e l’unità di crisi della Farnesina”. Oggi alla Camera e al Senato le opposizioni hanno bloccato i lavori chiedendo che Crosetto riferisca in Aula. Poco dopo Giorgio Mulè a Montecitorio e Ignazio La Russa a Palazzo Madama hanno comunicato che il ministro riferirà domani in entrambe le Aule.

Una prima reazione ai fatti di questa notte è arrivata anche dalla Commissione europea: “La libertà di navigazione deve essere rispettata, non è accettabile un attacco di drone contro la Flotilla o altro uso della forza: rispettiamo lo sforzo umanitario degli attivisti, che vogliono mettere in luce la situazione intollerabile a Gaza, la libertà di assemblea è un pilastro della nostra democrazia”, ha detto una portavoce dell’esecutivo comunitario, precisando di aver “preso nota” della decisione dell’Italia d’inviare una nave della marina militare.