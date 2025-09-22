L’avvertimento è arrivato a metà pomeriggio con un post su X. “Questa flottiglia, organizzata da Hamas, è destinata a servire Hamas – si legge in una nota il ministero degli Esteri israeliano, in merito alla spedizione della Global Sumud Flotilla -. Israele non permetterà alle imbarcazioni di entrare in una zona di combattimento attiva e non consentirà la violazione di un blocco navale legittimo”. “Se il reale intento dei partecipanti alla flottiglia è quello di fornire aiuti umanitari e non servire Hamas, Israele invita le imbarcazioni a attraccare al Marina di Ashkelon e a scaricare lì gli aiuti, da dove saranno trasferiti prontamente in maniera coordinata nella Striscia di Gaza“, si legge. Israele esorta i partecipanti a non violare la legge e ad accettare la proposta israeliana per un trasferimento pacifico di eventuali aiuti in loro possesso”, conclude il comunicato.

Una prima risposta della Flotilla è arrivata per bocca dell’attivista Thiago Avila. “Il ministro degli Esteri israeliano ha appena postato su X una dichiarazione in cui dice che la nostra spedizione costituisce una minaccia per la sicurezza di Israele, è legata a gruppi ribelli e se vogliamo davvero consegnare questi aiuti dovremo attraccare nel porto di Ashkelon e loro penseranno a consegnare gli aiuti. E’ la cosa che dicono da 17 anni a questa parte ogni volta che qualcuno prova a rompere l’assedio illegale che hanno imposto alla Striscia di Gaza. Non gli abbiamo mai creduto. Perché dovremmo credergli? Non provano neanche un po’ di vergogna? Stanno affamando i bambini fino a farli morire. Non potremo mai credere che possano creare un corridoio umanitario che è controllato dalla forza colonizzatrice che sta causando la carestia a Gaza. Come possiamo prendere seriamente questa proposta? Il regime sionista sta cercando di fare di tutto per gettare discredito sulla nostra missione. Stanno cercando di confondere le persone”. “Non ci fermeranno – ha concluso Avila -. La Corte Internazionale di giustizia ha stabilito che nessuno può fermare un convoglio umanitario, specialmente Israele che è accusato di genocidio. Andremo avanti, non cadremo in questa trappola“.

Sulle imbarcazioni che navigano verso la Striscia, intanto, la tensione resta alta. “Sono avvistati più droni, la cui origine non è stata ancora identificata, vicino alla flotta e la seguono. Questo improvviso aumento dell’attività aerea ci preoccupa”, ha segnalato la spedizione in un messaggio su Telegram.

Intanto da New York dove è arrivato per partecipare all’Assemblea generale dell’Onu, Antonio Tajani è tornato sull’argomento. “Stamane ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano (Gideon Sàar, ndr) per insistere affinché ci siano tutte le garanzie necessarie per i cittadini italiani che fanno parte della Flotilla, ricordando a Israele che ci sono anche alcuni parlamentari. Quindi ci sarà copertura della nostra ambasciata, del nostro consolato”, ha detto il ministro degli Esteri correggendo in parte le dichiarazioni che domenica avevano causato più di qualche polemica: “Noi ci siamo raccomandati di tutelare i nostri cittadini, di più non possiamo fare – aveva detto il capo della Farnesina -. Non possiamo dichiarare guerra a Israele e accompagnare con la Marina militare la flottiglia e violare il blocco navale di Israele”. “Ho anche chiesto che potessero essere messi nelle condizioni di depositare il materiale umanitario, gli aiuti alimentari che portano al popolo palestinese e che possano essere consegnati al popolo palestinese”, ha aggiunto oggi Tajani.