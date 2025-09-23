I provvedimenti sono stati adottati dalla Procura e dalla Procura minorile in seguito ai primi accertamenti della Digos. Le accuse sono di resistenza e lesioni

Cinque persone, di cui due ragazze minorenni di 17 anni, sono state arrestate in flagranza per gli scontri di lunedì alla stazione Centrale di Milano, al termine del corteo per Gaza nel giorno dello sciopero generale. I provvedimenti sono stati adottati dalla Procura e dalla Procura minorile in seguito ai primi accertamenti della Digos, dopo che otto manifestanti erano stati accompagnati in Questura nel tardo pomeriggio. Le accuse a sono di resistenza e lesioni, con l’aggravante introdotta dal decreto sicurezza per reati commessi contro le forze di polizia. Altre due persone, un 24enne e un minore di 15 anni, sono state denunciate a piede libero. Un’ottava persona, di 28 anni, è stata identificata ma non denunciata.

Due degli arrestati maggiorenni, ragazze di 21 e 22 anni vicine ai centri sociali, saranno processate a breve per direttissima. Per il terzo, 37 anni, si attende la convalida del gip e l’eventuale applicazione di una misura cautelare, mentre le due minorenni – dopo una notte in carcere all’istituto minorile Beccaria – saranno giudicati dal Tribunale apposito. Secondo fonti investigative citate da Repubblica e Corriere, a iniziare l’assalto allo scalo ferroviario non sono stati gruppi organizzati di antagonisti, ma cani sciolti, i cosiddetti “maranza“, giovani isolati e poco ideologizzati, provenienti dalle periferie e dall’hinterland.

A quanto scrive il collettivo studentesco Revolte su Instagram, però, le due 17enni arrestati sono studentesse del liceo classico Carducci, scuola della borghesia milanese: “Per fortuna le due ragazze nostre compagne non verranno processate per direttissima perché ancora minorenni, ma rimane che questo arresto è l’ennesima prova che la politica non sa fare i conti con la crescita della tensione sociale“, si legge nel post.