L'incidente è avvenuto verso le 9.30 lungo la strada statale 49, nei pressi dell’imbocco della galleria San Lorenzo a Brunico (Bolzano). I soccorsi sono durati ore: tre feriti gravi sono stati portati all’ospedale di Bolzano con l’elisoccorso

Tamponamento a catena nella mattina del 27 maggio in Alto Adige. Un minibus si è ribaltato coinvolgendo in una carambola mortale altre tre auto: il bilancio è di una vittima e tre feriti gravi, mentre altre sette persone hanno riportato ferite più lievi. L’intervento su larga scala è durato alcune ore: diversi medici di emergenza e paramedici si sono occupati dei feriti, tra cui ci sono anche cittadini tedeschi. I tre feriti più gravi sono stati portati all’ospedale di Bolzano con l’elisoccorso, gli altri nei più vicini ospedali di Bressanone e Brunico.

L’incidente è avvenuto verso le 9.30 lungo la strada statale 49 della Val Pusteria, nei pressi dell’imbocco della galleria San Lorenzo a Brunico (Bolzano). Sul posto sono intervenuti i sanitarti della Croce bianca con vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi ed eseguire i rilievi per determinare la dinamica dello scontro che rimane ancora incerta. L’interruzione del tratto stradale, avvenuto al 30esimo chilometro della statale, ha creato anche gravi conseguenze sulla viabilità della val Pusteria.