Sciopero per Gaza, a Roma studenti occupano l'università La Sapienza

di Angela Nittoli
Al termine della giornata di sciopero per manifestare la propria solidarietà al popolo palestinese, indetto dal sindacato Usb e a cui hanno aderito diverse associazioni e realtà, gli studenti dell’università La Sapienza di Roma, hanno occupato la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo. Poco dopo le 17, con bandiere e striscioni, sono entrati dall’ingresso principale e hanno annunciato al megafono l’occupazione della facoltà.

