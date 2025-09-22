Al termine della giornata di sciopero per manifestare la propria solidarietà al popolo palestinese, indetto dal sindacato Usb e a cui hanno aderito diverse associazioni e realtà, gli studenti dell’università La Sapienza di Roma, hanno occupato la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo. Poco dopo le 17, con bandiere e striscioni, sono entrati dall’ingresso principale e hanno annunciato al megafono l’occupazione della facoltà.